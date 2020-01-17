В Карпатах туристы попали в опасную ловушку: фото ЧП

Вечером в пятницу, 17 января, во Львовской области остановился подъемник на горе Погар: на нем находилось несколько десятков человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Канатная дорога остановилась возле поселка Славское Сколевского района. Информация об этом поступила спасателям около 17:00.

Предварительная причина поломки подъемника – неисправность редуктора.

По состоянию на 19:40 всех туристов эвакуировали. Травм никто не получил. Всего на канатной дороге находилось 32 человека, из них 5 детей.

К спасению людей привлекались горные спасатели в составе 17 человек и трех единиц техники.

Как ранее сообщал "Апостроф", 31 декабря в горах Карпат накануне Нового года украинские спасатели оказали помощь 11 туристам.