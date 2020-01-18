Катастрофа самолета МАУ в Иране: стало известно, куда делись "черные ящики"

"Черные ящики" с самолета МАУ, который, был сбит в небе над Тегераном иранскими военными, отправят в Украину.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

В частности, глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что он неоднократно проводил встречи с украинской группой экспертов. По его словам, информация из "черных ящиков" ни была прочитана в Иране, и их передадут Украине по ее просьбе.

Уточняется, что "ящики" попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США. Если это не удастся, их передадут Франции.

Подробнее о том, при каких условиях украинский самолет в Иране могли сбить умышленно, читайте в материале "Апострофа": Приказано уничтожить: новые факты о катастрофе МАУ.