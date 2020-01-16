Месяц назад женился: появилось фото молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

15 января в результате обстрела снайпера боевиков на Донбассе погиб украинский воин Кучкин Алексей Викторович.

Об этом сообщают в группе "Официальная страница 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко" в Facebook.

Он был страшим солдатом и стрелком механизированного батальона. Погиб от попадания вражеской пули в голову во время его дежурства.

"И хотя был в средствах защиты, коварный российский снайпер сделал свое подлое дело - попал защитнику Украины в лицо. Собратья пытались быстро эвакуировать Алексея, доставив в больницу, однако, к сожалению, чуда не произошло. Защитник умер...", - говорится в сообщении.

Алексею было 24 года, три из них он служил в рядах Вооруженных сил Украины. Родом из Харьковской области, парень был настоящим патриотом. Всего месяц назад он женился. От первого брака имеет сына-школьника.

Как сообщал "Апостроф", несмотря на объявленное перемирие, вблизи поселка Новотошковское Луганской области продолжаются ожесточенные бои.