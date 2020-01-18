Расправился прямо на похоронах: под Днепром произошло жестокое убийство

В субботу, 18 января, в Кривом Роге на похоронах произошло двойное убийство: 44-летний мужчина зарезал 77-летнего родственника и 46-летнюю сестру.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"В ходе конфликта 44-летний житель Кривого Рога нанес 77-летнему мужчине и 46-летней женщине многочисленные ножевые ранения. В результате полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления", - говорится в сообщении ведомства.

По данным местных СМИ, преступник стоит на учете в психоневрологическом диспансере, а убийство двух человек, которые оказались ему дядей и сестрой, он якобы совершил вследствие помутнения рассудка. Также сообщается, что в этот день во дворе, где проживает мужчина, хоронили его родственника.

Когда полицейские приехали на место, злоумышленник бросался с ножом и на них. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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