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На Закарпатье нашли убитой семью: фото

пятница, 17 января 2020, 12:54
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Фото: пресс-служба полиции в Закарпатской области

В четверг, 16 января, на Закарпатье нашли мертвыми супругов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Тела мужчины и женщины в доме обнаружил их знакомый и позвонил в полицию.

"Полицейские обследовали дом и на кухне обнаружили тела 49-летней хозяйки и ее 42-летнего сожителя. Предварительно установлено, что между женщиной и мужчиной часто возникали ссоры", - рассказали в полиции.

По одной из версий, поссорившись, мужчина застрелил 49-летнюю женщину из незарегистрированного ружья, после чего застрелился сам.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Закарпатье предотвратили громкое убийство сотрудника полиции.

Также на Закарпатье задержали преступника, в костюме героя романа Стивена Кинга и одноименного фильма ужасов "Оно", который пугал прохожих на улицах разных городов.

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