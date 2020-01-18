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В Харькове неадекват врезался в остановку и напал на полицейских: видео

суббота, 18 января 2020, 12:34
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В ночь на субботу, 18 января, в Харькове водитель устроил сразу несколько дорожных аварий подряд, а затем вступил в драку с полицейскими.

Об этом сообщается на Facebook-странице "ХС - Харьков".

Инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей, 162-А. По предварительной информации, водитель авто сначала врезался на перекрестке в одну машину, затем влетел в остановку, едва не сбив пешехода. Потом он во дворе ударил еще две машины, собирался поджечь свою, но не успел и сбежал, а затем вернулся.

После прибытия полицейских водитель вновь пытался сбежать и, как сообщается, распылил в полицейских дезодорант. С ним, по словам очевидцев, была жена, которая пыталась его "откупить".

Как ранее сообщал "Апостроф", 1 января на автотрассе Киев-Чоп водитель Кіа Soul на бешенной скорости пытался уйти от погони полицейских.

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