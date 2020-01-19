RU  UA  EN

воскресенье, 19 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 января

08:55
Сразу три сюрприза: когда и на сколько будут повышать пенсии украинцам в 2020 году

18 января

08:00
В Украине изменили среднюю зарплату: как теперь узнать размер пенсии

17 января

16:23
Битва за "Приват": Коломойский штурмует суды, пытаясь вернуть банк
11:21
В Нацбанке пояснили, чем опасно усиление гривны
08:01
Гривна упала перед выходными: курс валют от НБУ

16 января

12:14
Украинцев ждут "сюрпризы" в платежках за газ: к чему готовиться
08:24
Гривна укрепляется: курс валют от НБУ на 16 января

15 января

17:23
Офис генпрокурора "убивает" николаевских корабелов: появились тревожные данные
08:50
Доллар начинает дорожать: курс валют от Нацбанка на 15 января

14 января

14:49
Названа впечатляющая сумма, которую "Газпром" заплатил Украине по решению арбитража
10:38
Пенсионерам в Украине готовят ряд "сюрпризов": что будет с выплатами
08:47
Гривна укрепляется: Нацбанк изменил курс валют на 14 января
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Самой младшей было 24: где и когда похоронят украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране

воскресенье, 19 января 2020, 19:20
переглянути новину українською
Фото: Назар Приходько/Facebook

Погибших украинцев в авиакатастрофе самолета МАУ, который разбился 8 января в небе над Тегераном, похоронят в понедельник, 20 января. Причем, с большинством из 11 погибших простятся в столице и под Киевом.

Об этом сообщает 24 канал.

В частности, с 27-летней бортпроводницей Екатериной Статник попрощаются под Херсоном. С 34-летним бортпроводником Игорем Матьковым – в Козельце, что под Черниговом.

Самую молодую среди погибших в трагическом рейсе – 24-летнюю бортпроводницу Марию Микитюк похоронят на Прикарпатье, откуда она родом. Всех остальных погибших будут хоронить в столице и на Киевщине.

Напомним, среди 176 человек, которые находились на борту самолета Boeing авиакомпании МАУ, который сбили иранские ПВО, было 11 украинцев, из них 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

В воскресенье, 19 января, в аэропорту "Борисполь" прощались с погибшими в авиакатастрофе гражданами Украины.

Подробнее о том, при каких условиях украинский самолет в Иране могли сбить умышленно, читайте в материале "Апострофа": Приказано уничтожить: новые факты о катастрофе МАУ.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: