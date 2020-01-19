Самой младшей было 24: где и когда похоронят украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране

Погибших украинцев в авиакатастрофе самолета МАУ, который разбился 8 января в небе над Тегераном, похоронят в понедельник, 20 января. Причем, с большинством из 11 погибших простятся в столице и под Киевом.

Об этом сообщает 24 канал.

В частности, с 27-летней бортпроводницей Екатериной Статник попрощаются под Херсоном. С 34-летним бортпроводником Игорем Матьковым – в Козельце, что под Черниговом.

Самую молодую среди погибших в трагическом рейсе – 24-летнюю бортпроводницу Марию Микитюк похоронят на Прикарпатье, откуда она родом. Всех остальных погибших будут хоронить в столице и на Киевщине.

Напомним, среди 176 человек, которые находились на борту самолета Boeing авиакомпании МАУ, который сбили иранские ПВО, было 11 украинцев, из них 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

В воскресенье, 19 января, в аэропорту "Борисполь" прощались с погибшими в авиакатастрофе гражданами Украины.

Подробнее о том, при каких условиях украинский самолет в Иране могли сбить умышленно, читайте в материале "Апострофа": Приказано уничтожить: новые факты о катастрофе МАУ.