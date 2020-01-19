В Киеве "копы" жестко наказали нарушителя ПДД, все попало на видео

В Киеве полицейские жестко задержали нарушителя правил дорожного движения (ПДД), который сначала неправильно припарковался, а после наехал "копу" на ногу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 18+", не уточняя, когда именно произошел данный инцидент.

По свидетельствам очевидцев, автомобиль случайно наехал полицейскому на ногу, когда его хотели остановить.

"Правоохранители, недолго думая, очень жестко уронили водителя лицом в асфальт и затолкали в патрульную машину", - сказано в сообщении.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве нарушитель правил дорожного движения поплатился за свое поведение на дороге и моментально был наказан. Он решил объехать пробку по пешеходной зоне, но не увидел автомобиль полицейских, за что поплатился штрафом.