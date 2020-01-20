"Адская" буря и гигантский град: на Австралию после пожаров обрушились новые бедствия, видео

Австралию после смертельных пожаров накрыли пылевые бури, а до этого здесь были зафиксированы сильные дожди.

Как сообщает The Guardian, "адские" бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе 19 января.

За короткий отрезок времени ураган быстро добрался до Дуббо и Паркеса, там были зафиксированы порывы ветра скоростью 94 км/ч.

Narromine dust storm - Jan 19th pic.twitter.com/GeFSqby8NY — Mick Harris (@mickharris85) January 19, 2020

Как сообщают в метеослужбе страны, причиной бурь стали сильные ветры и грозы. Также здесь выпал град, размеры которого просто ужасали.

Ранее стало известно, что Австралии потребуется 100 лет для восстановления после природных пожаров, в результате которых погибли 28 человек.

Напомним, что в сети появились яркие кадры последствий масштабного снегопада в Канаде, который прошел в нескольких городах провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.