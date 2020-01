Власти Австралии показали трогательные фото и видео спасения животных

В пострадавшей от масштабных лесных пожаров Австралии сотрудники Национальной службы парков и дикой природы организовали доставку еды для животных, проживающих в труднодоступных местах.

Об этом сообщил в своем Twitter министр энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин.

Во время лесных пожаров, которые свирепствовали в Австралии, привычная пища животных была уничтожена. Чтобы их накормить, пришлось задействовать легкую авиацию.

В небо поднялись вертолеты с тысячами килограммов моркови и батата. Они пролетали над местами обитания животных и сбрасывали продукты на землю.

Thousands of kilograms of carrots and sweet potato are being delivered to endangered Brush-tailed Rock-wallabies in fire affected areas as the NSW Government steps in to help. #9News pic.twitter.com/Vw3SnMUejL