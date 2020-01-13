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Власти Австралии показали трогательные фото и видео спасения животных

понедельник, 13 января 2020, 03:27
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В пострадавшей от масштабных лесных пожаров Австралии сотрудники Национальной службы парков и дикой природы организовали доставку еды для животных, проживающих в труднодоступных местах.

Об этом сообщил в своем Twitter министр энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин.

Во время лесных пожаров, которые свирепствовали в Австралии, привычная пища животных была уничтожена. Чтобы их накормить, пришлось задействовать легкую авиацию.

В небо поднялись вертолеты с тысячами килограммов моркови и батата. Они пролетали над местами обитания животных и сбрасывали продукты на землю.

Пользователи соцсетей переживали, что сброшенные овощи могут нанести повреждения кому-то из животных. Однако в скором времени в сети появились фото лесных обитателей, которые лакомятся полученными продуктами.

Как сообщал Апостроф, в Австралии леса начали восстанавливаться после масштабных пожаров в стране

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