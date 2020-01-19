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Появились впечатляющие видео последствий мощных снегопадов в Канаде

воскресенье, 19 января 2020, 15:12
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В сети появились яркие кадры последствий масштабного снегопада в Канаде, который был прошел в нескольких городах провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Так, на видео видно, что стихия принесла серьезные трудности для жителей указанных городов.

Власти провинции просят водителей и даже пешеходов не появляться на улицах и, по возможности, переждать ненастье дома. По прогнозам синоптиков, ожидается выпадение снежного покрова от 50 до 75 сантиметров.

Как сообщал "Апостроф", в Австралии леса начали восстанавливаться после масштабных пожаров.

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