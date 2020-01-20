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В Днепре произошел страшный пожар в общежитии колледжа, видео

понедельник, 20 января 2020, 11:14
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В понедельник, 20 января, в Днепре произошел пожар в общежитии медицинского колледжа.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Днепр".

Огонь охватил одну из комнат на девятом этаже Днепровского медколледжа, который находится на проспекте Богдана Хмельницкого. Из-за пожара всех студентов эвакуировали из здания.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Отмечают, что вследствие инцидента никто не пострадал. Однако, как видно на кадрах из видео, помещение сильно обгорело. Сгорела вся мебель, а стены и потолок стали черными.

Как ранее сообщал "Апостроф", 23 декабря 2019 года в Киеве произошел пожар в общежитии Национального авиационного университета, в результате чего из здания пришлось эвакуировать несколько сотен человек.

Позже стало известно, что студентам с верхних этажей здания пришлось эвакуироваться самостоятельно.

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