Дети остались без родителей: фото и новые детали смертельного ДТП в Днепре

В результате смертельного ДТП в Днепре в понедельник, 20 января, погибли супруги, без родителей остались двое детей.

Об этом сообщает "Наше місто".

"В семье одного из учеников 45 школы 4-А класса произошла трагедия: в дорожно-транспортной аварии погибших родители. Нужна финансовая помощь. Если вы хотите помочь финансово семье, обращайтесь в администрацию школы, или к классному руководителю 4-А класса (кабинет 27)", - цитирует издание текст объявления, размещенного в школе.

На данный момент о детях заботятся бабушка и дедушка.

В полиции уточнили, что по предварительной информации, именно водитель автомобиля Opel (в этой машине погибли муж и жена – "Апостроф") не справился с управлением и выскочил на встречную полосу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре в страшном ДТП с маршруткой погибла женщина.