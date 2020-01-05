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Стало известно о гибели на Донбассе боевика с позывным "Вепрь": фото

воскресенье, 05 января 2020, 10:06
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В Москве скончался боевик незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Как пишут в социальных сетях, 4 января не стало Руслана Веприцкого по кличке "Вепрь".

О погибшем боевике известно, что он родом из Кировска Луганской области. Он родился 3 декабря 1989 года.

Информация о боевике предоставлена в базе данных сайта "Миротворец".

Что касается причин смерти, то они в данный момент остаются неизвестными. В то же время знакомые боевика в социальных сетях просят связаться с супругой погибшего.

Напомним, что на Донбассе погиб очередной боевик группировки ДНР Александр Дулатов 1991 года рождения, в сети подозревают, что его ликвидировали "свои" после задержания.

Как сообщал "Апостроф", 1 декабря на Донбассе был ликвидирован боевик Леонид Афенкин, совершавший военные преступления под кличкой "Лысый".

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