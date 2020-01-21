Смертельный коронавирус атаковал Китай: что это и как спастись

Коронавирус, который поставил на уши весь Китай, сейчас является одной из самых обсуждаемых и беспокойных тем в сфере мирового здравоохранения.

По состоянию на утро 21 января вирусом заразилось свыше 200 человек, шестеро из них скончались. По этому случаю Всемирная организации здравоохранения проводит экстренное заседание чрезвычайного комитета.

Китайские врачи уже сделали окончательный вывод о том, что новый вирус может передаваться от человека к человеку.

Тем временем в США начали изобретать вакцину от заболевания, а в РФ готовятся к выпуску экспресс-теста по выявлению инфекции.

Название коронавирус получил из-за внешнего вида, так как под микроскопом на поверхности вирусной частицы можно рассмотреть "корону" из выступающих белков. Раньше считалось, что он может заражать только животных, но ситуация кардинально поменялась.

По предварительной версии, источником распространения вируса якобы стали летучие мыши, которые передали его пальмовым циветам, а уже те - человеку.

Какие же симптомы у коронавируса? Они типичны для гриппа и ОРВИ: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Профилактика коронавируса:

мыть руки с мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта;

по возможности избегать контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

Отметим, что в 2003 году коронавирус распространился на территории 29 стран. Тогда заболели более чем 8,5 тысяч человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в городе Ухань в Китае умер четвертый зараженный новым видом вируса, пациенту было 89 лет.