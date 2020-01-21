В Днепре прогремел мощный взрыв в квартире: фото, видео и данные о пострадавших

Во вторник, 21 января, в Днепре прогремел мощный взрыв, в результате которого тяжело пострадали двое человек.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", ЧП произошло около 19:20, на улице Софьи Ковалевской, 59а. Взрыв был настолько сильным, что многие жители дома почувствовали толчок.

Взрыв случился на втором этаже. Волной вынесло стекла в некоторых квартирах. Полицейские и спасатели помогали медикам выносить двоих пострадавших — мужчину и женщину. В тяжелом состоянии их госпитализировали.

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Жильцы дома утверждают, что в квартире могли находиться трое человек. Предварительно, причиной мог стать взрыв петард, которые захотели поджечь в большом количестве и в одном месте. Это предстоит выяснить полицейским.

Как сообщал "Апостроф", под Одессой петарда взорвалась прямо в руках у мальчика.

Кроме того, ранее в сети опубликовали видео взрыва петард на утреннике в детском саду.