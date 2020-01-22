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К Одессе подбирается масштабный пожар, спасатели бессильны: фото и видео

среда, 22 января 2020, 23:20
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Фото: Думская

Одессе грозит крупный пожар, который уже вплотную подобрался к городу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Думская".

Огонь вспыхнул в Нижнеднестровском национальном природном парке. Пожарные расчеты на месте не работают, поскольку у спасателей отсутствует техника для тушения пожаров в плавнях.

Ранее поступала информация, что в райцентре Беляевка Одесской области произошел масштабный пожар в районе водозаборной станции - горит сухостой камыша и мусора.

Как информировал "Апостроф" ранее, 21 января в 20 километрах от Киева, возле Киевского моря горел луг. Неподалеку от места происшествия расположен поселок Демидов, а так же электростанция, на заливе реки Ирпень в Киевском водохранилище.

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