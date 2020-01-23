В Днепре водитель врезался в остановку с людьми: фото и видео

В четверг, 23 января, в Днепре, на улице Ударников, микроавтобус на огромной скорости влетел в остановку, на которой стояли люди, в результате чего пострадали четверо человек.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Днепровская панорама", ЧП случилось в тот момент, когда люди подходили к остановке и хотели садиться в трамвай.

По словам полицейских, среди пострадавших - 12-летний мальчик. Сейчас он находится в реанимации областной детской больницы. Помимо этого, пострадали трое взрослых — две женщины и мужчина. По словам очевидцев, их срочно госпитализировали в областную больницу имени Мечникова до приезда полиции. Они все, по словам свидетелей, были в тяжелом состоянии.

Виновником аварии оказался 46-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В этом он сам признался правоохранителям. Мужчина рассказал, что самовольно, в свой выходной день, сел за руль авто служебной машины, принадлежащей коммунальному предприятию.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате смертельного ДТП в Днепре в понедельник, 20 января, погибли супруги, без родителей остались двое детей.

Также в Днепре в страшном ДТП с маршруткой погибла женщина.