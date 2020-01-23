В Киеве остановленный за нарушение ПДД водитель устроил стрельбу, видео

23 января в Киеве на Позняках водитель автомобиля на иностранной регистрации открыл огонь по патрульным полицейским, которые остановили его за нарушение правил дорожного движения.

Кадры с места событий опубликовало в сети сообщество "Киев оперативный".

На ролике видно, что водитель транспортного средства достал пистолет и начал стрелять в сторону патрульных, которые пытались его задержать.

К счастью, в результате хаотичной стрельбы нарушителя никто не пострадал.

В полиции инцидент пока не комментировали. Известно, что нарушителя задержали и доставили в полицейский участок.

Напомним, что у украинских полицейских нет приказов останавливать и штрафовать водителей на автомобилях на иностранной регистрации.