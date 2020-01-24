Он был совсем ребенок: фото и воспоминания друга про погибшего на Донбассе героя

Погибший от вражеской пули снайпера 22-летний боец Николай Сорочук имел на руке татуировку с гербом своей родины - Волыни.

Об этом сообщает ресурс "Волынские новости", ссылаясь на слова друга погибшего воина Юрия Епифановича.

Также боец ВСУ носил в кармане возле сердца и шеврон с гербом Волыни. Ему его подарили волонтеры.

"Мы волонтерилы с 2014 года, а в 2016 году мы попали к ним в 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду ВСУ. У них в подразделении были одни дети - самому старшему было, по-моему, 20 лет. Поэтому мы их прозвали "мальками". У Коли был позывной "Красный", но мы все его звали просто - "Малек". Мы с женой опекали Колю с самого начала - форма, все остальное. Потому что он был еще совсем ребенком", - дрожащим голосом рассказал волонтер.

Юрий вспомнил, как 14 января этого года Николай ему звонил. Тогда, в телефонном разговоре, он обещал, что приедет через две-три недели на сессию.

"Перед тем звонил и извинялся, не поздравил нас с женой с праздниками. Я раньше говорил ему, что нужно учиться, со временем создавать семью. А он отвечал, что мечтает достроить дом, мол, чтобы родителям и сестре после себя что-то оставить. Очень любил читать. Спорить любил, но всегда делал это обоснованно. Неконфликтный был. Вы не представляете, настолько он был жизнерадостным, приятным, веселым. Всегда отзывался на просьбы о помощи", - отметил волонтер.

Поддавшись на уговоры своего старшего наставника, Николай таки поступил в ВУЗ, где получил специальность юриста.

Волынский герой имел очень горький жизненный опыт, ведь война отняла у него лучшего друга, который умер у Николая на руках.

"Их было три друга - "Добрый", "Красный" и Васька, который до сих пор остался в "десятке". Ребята познакомились уже на войне. Сначала погиб "Добрый". Его также убил снайпер. Бронежилет не выдержал - сквозное ранение. Он умер у Николая на руках", - с грустью вспомнил старший друг бойца.

Сначала Николай говорил, что хотел бы быть снайпером. Но потом взял в руки гранатомет. И, по словам Юрия, очень этим гордился.

"Я помню в 2017 году мы ему подарили шеврон с гербом Волыни. Он его долго носил, а потом сделал себе такую татуировку. И все хвастался: "Юра, Юра, смотри, я себе наколку сделал. А шеврон ношу у сердца", - говорит волонтер.

Как сообщал "Апостроф", в Мариуполе боевые товарищи простились с 22-летним военнослужащим Николаем Сорочуком, погибшим от пули вражеского снайпера на Донбассе. 24-25 января на его родной Волыни пройдут траурные церемонии.