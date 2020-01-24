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В Украины зафиксированы первые подозрения на смертельный коронавирус

пятница, 24 января 2020, 18:30
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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объявила об обнаружении в Украине первых подозрений на заболевание смертельным коронавирусом nCoV.

Об этом она сообщила на брифинге в Киеве.

Министр озвучила первые результаты обследования. Согласно ее словам, есть уже три случая подозрений на коронавирус.

Однако, в 2 случаях предполагаемый диагноз не подтвердился, еще в одном – ситуация пока расследуется. Регионы, в которых возникла угроза, названы не были

Напомним, в Китае уже 26 человек погибли в результате заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Количество инфицированных достигло 849.

Подробнее о новом опасном заболевании читайте в материале "Апострофа": Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности.

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