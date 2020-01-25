Люди в панике: момент смертельного землетрясения в Турции попал на видео

В Турции продолжаю уточнять подробности смертельного землетрясения, которое произошло на днях. На камерах показали момент начала подземных толчков.

По данным местной прессы, количество погибших в результате мощного землетрясения возросло до 21 человека.

По уточненным данным, 17 человек погибли в городе Элязиг и еще четверо – в городе Малатья. Среди пострадавших 1030 человек.

"В регион было направлено в целом 1167 сотрудников поисково-спасательных служб и 235 транспортных средств с команд UMKE и пожарной охраны, особенно с 39 провинциальных управлений", - говорят в ведомстве.

Напомним, что в Закарпатской области поздним вечером 23 января зарегистрировали землетрясение, о чем свидетельствуют данные главного центра специального контроля.