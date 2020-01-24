В Турции произошло мощное землетрясение: первые фото, видео и данные о жертвах

Вечером в пятницу, 24 января, на востоке Турции в провинции Элязыг произошло серьезное землетрясение: известно о гибели как минимум 14 человек.
Об этом сообщает Anadolu.
Уточняется, что землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло в 20:55 по местному времени (19.55 по киевскому времени) вблизи города Сивридже.
По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, двое человек погибли в провинции Элязыг, двое - в Малатьи.
Общее количество пострадавших, по предварительным оценкам, составляет около 225 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщает телекомпания NTV, дороги в результате землетрясения повреждено, к некоторым деревням сложно добраться.
В городе Сивридж, по информации МВД страны, разрушено несколько жилых домов.
Кроме того, по информации местных СМИ, в городе Элязыг в одном из многоэтажных жилых домов взорвался природный газ и здание вспыхнуло.
Как ранее сообщал "Апостроф", в Закарпатской области поздним вечером 23 января зарегистрировали землетрясение.