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В Турции произошло мощное землетрясение: первые фото, видео и данные о жертвах

пятница, 24 января 2020, 23:58
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Вечером в пятницу, 24 января, на востоке Турции в провинции Элязыг произошло серьезное землетрясение: известно о гибели как минимум 14 человек.

Об этом сообщает Anadolu.

Уточняется, что землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло в 20:55 по местному времени (19.55 по киевскому времени) вблизи города Сивридже.

По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, двое человек погибли в провинции Элязыг, двое - в Малатьи.

Общее количество пострадавших, по предварительным оценкам, составляет около 225 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает телекомпания NTV, дороги в результате землетрясения повреждено, к некоторым деревням сложно добраться.

В городе Сивридж, по информации МВД страны, разрушено несколько жилых домов.

Кроме того, по информации местных СМИ, в городе Элязыг в одном из многоэтажных жилых домов взорвался природный газ и здание вспыхнуло.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Закарпатской области поздним вечером 23 января зарегистрировали землетрясение.

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