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В Днепре ревнивец хладнокровно убил женщину: фото

суббота, 25 января 2020, 00:22
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23 января в Днепре на улице Николая Михновского произошло зверское убийство: здесь мужчина ударил женщину ножом в шею, от чего та скончалась.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, убийцей оказался 60-летний местный житель. На такой шаг он пошел на почве ревности.

В результате удара ножом погибла 35-летняя женщина, сам преступник скрылся с места преступления. От полученной травмы пострадавшая скончалась в карете скорой помощи. Что касается нападавшего, то его оперативно задержали.

Напомним, что стало известно, что одна из зверски убитых на съемной квартире в Киеве девушек 19-летняя Мария Камынина вела личный дневник, в котором задолго до трагедии описала подробности собственного убийства.

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