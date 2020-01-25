В Днепре ревнивец хладнокровно убил женщину: фото

23 января в Днепре на улице Николая Михновского произошло зверское убийство: здесь мужчина ударил женщину ножом в шею, от чего та скончалась.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, убийцей оказался 60-летний местный житель. На такой шаг он пошел на почве ревности.

В результате удара ножом погибла 35-летняя женщина, сам преступник скрылся с места преступления. От полученной травмы пострадавшая скончалась в карете скорой помощи. Что касается нападавшего, то его оперативно задержали.

Напомним, что стало известно, что одна из зверски убитых на съемной квартире в Киеве девушек 19-летняя Мария Камынина вела личный дневник, в котором задолго до трагедии описала подробности собственного убийства.