В России задержали фаната боевиков ДНР, совершившего 9 убийств: фото и видео

Сотрудники ФСБ и борцы с экстремизмом в Подмосковье поймали поклонника боевиков ДНР, который признался в девяти убийствах, совершённых за последние несколько лет.

Местные СМИ называют убийцу как Александр Налимов, но имя может быть изменено во время следствия.

Известно, что его задержали в результате штурма в одном из жилых домов Ногинска.

"Изначально Налимов признался в шести убийствах, но среди жертв, как мы уже позднее выяснили, были не только приезжие, но и славяне. Тут есть своя специфика: преступник состоял в автономной националистической организации, и своего рода взгляды в этой экстремистской ячейке были направлены не только на борьбу с "нерусскими", но и на "зачистку" общества, которую ее члены называли "борьбой за чистоту расы". Позже количество преступлений, в которых признался Александр, возросло до девяти", - рассказал силовик.

Известно, что он был сторонником боевиков ДНР. На его счету доказанные убийства пенсионера и приезжего рабочего, остальные возможные преступления проверяются. У него на стене висели флаги "ДНР" и "Новороссии".

Напомним, что в сети показали состояние дворца спорта "Дружба" в Донецке за время оккупации территории российскими боевиками.