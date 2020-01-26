В России прогремел мощный взрыв в многоэтажке: первые подробности и кадры с места

В российском городе Махачкала произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, в результате чего пострадал ребенок.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.

Трагедия случилась из-за взрыва газа в пятиэтажке. Там послышался мощный хлопок. Вследствие этого выбило перегородку балкона на первом этаже.

Из-за ЧП пострадал случайный прохожий - 11-летний ребенок.

"В Махачкале по улице Гамидова, д. 53, в результате хлопка газовоздушной смеси выбита перегородка балкона, заложенная кирпичами на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Пострадал проходивший мимо ребенок, он госпитализирован", - рассказали в МЧС, пишут в Telegram-канале "RT на русском".

Как ранее сообщал "Апостроф", в Санкт-Петербурге (Россия) произошел взрыв в районе пивоваренного завода "Балтика".