RU  UA  EN

понедельник, 27 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 января

12:20
В Запорожье охранник устроил стрельбу в супермаркете, фото
12:18
Люди "штурмуют" фабрики по производству масок: появилось впечатляющее видео из Китая
12:17
Пожар в здании Минкульта в Киеве: появилось новое видео и подробности
11:58
Украину накроет серьезная непогода: где ждать дождей, снега и ветра
11:55
Сталлоне, Джей Ло, Вин Дизель: звезды массово чтут память погибшего Коби Брайанта
11:46
Не дожил суток до дня рождения: появилось фото погибшего на Донбассе бойца ВСУ
11:44
На трассе Киев-Одесса произошло страшное ДТП со множеством авто, видео
10:59
В Киеве вспыхнул пожар в Минкульте, началась эвакуация: фото и видео с места
10:02
27 января чтят память жертв Холокоста: что нужно знать о страшной трагедии
09:35
В Киеве неадекват заблокировал движение на дороге и устроил дебош: видео
08:18
В Лос-Анджелесе раздали премии Грэмми-2020 - одна из статуэток досталась украинке
08:10
Как прошел второй выпуск Голосу країни-10 и кто сумел развернуть все четыре судейских кресла (видео)
Все новости

Не дожил суток до дня рождения: появилось фото погибшего на Донбассе бойца ВСУ

понедельник, 27 января 2020, 11:46
переглянути новину українською
Фото: Sviatoslav Smuk\Facebook

В воскресенье, 26 января, на Донбассе во время обстрелов боевиков погибли двое украинских военных, одним из которых оказался военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады Евгений Щуренко.

Об этом на своей Facebook-странице написал Sviatoslav Smuk, опубликовав фото погибшего бойца ВСУ.

"Солдат, механик-водитель 28-й ОМБр Евгений Щуренко из г. Килия (Одесская область) погиб вчера, 26 января, во время утреннего обстрела позиций ВСУ вблизи г. Красногоровка Донецкой области", - написал он.

По его словам, боец ВСУ сутки не дожил до своего дня рождения. В понедельник, 27 января, ему бы исполнилось 42 года.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 26 января, также от ранений, полученных во время обстрела боевиков, погиб военнослужащий ВСУ Антон Хоба.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: