Не дожил суток до дня рождения: появилось фото погибшего на Донбассе бойца ВСУ

В воскресенье, 26 января, на Донбассе во время обстрелов боевиков погибли двое украинских военных, одним из которых оказался военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады Евгений Щуренко.

Об этом на своей Facebook-странице написал Sviatoslav Smuk, опубликовав фото погибшего бойца ВСУ.

"Солдат, механик-водитель 28-й ОМБр Евгений Щуренко из г. Килия (Одесская область) погиб вчера, 26 января, во время утреннего обстрела позиций ВСУ вблизи г. Красногоровка Донецкой области", - написал он.

По его словам, боец ВСУ сутки не дожил до своего дня рождения. В понедельник, 27 января, ему бы исполнилось 42 года.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 26 января, также от ранений, полученных во время обстрела боевиков, погиб военнослужащий ВСУ Антон Хоба.