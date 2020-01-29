На Донбассе украинские бойцы подорвались на минах: тревожные новости с фронта

За вторник, 28 января, вооруженные формирования боевиков на Донбассе, подконтрольные Российской Федерации, нарушили режим прекращения огня более 12 раз.

Об этом сообщает пресс-центра штаба ООС.

За сутки двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Позиции украинских войск обстреливались из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрела по украинским позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Как ранее сообщал "Апостроф", 27 января украинские разведчики задержали возле линии соприкосновения на Донбассе боевика, который действовал в составе диверсионно-разведывательной группы.