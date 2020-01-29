Огромные очереди и хаос: опубликовано новое видео из охваченного коронавирусом Китая

В Китае продолжает происходить настоящий хаос на улицах крупных городов, вызванный распространением смертельного коронавируса. Так, в сети показали ситуацию, которая возникла в городе Ухань, где образовались километровые очереди в больницы.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в очереди стоят сотни, если не тысячи людей.

Сегодняшняя очередь в больницу в Ухане.

В ней, разумеется, стоят только те, кто может стоять. Прочих увозят. pic.twitter.com/j3LpsKlEQn — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) January 29, 2020

"Сегодняшняя очередь в больницу в Ухане. В ней, разумеется, стоят только те, кто может стоять. Прочих увозят", - говорится в подписи к видео.

Люди хотят как можно скорее попасть в больницу, чтобы исключить заражение смертельным коронавирусом. При этом, как отмечают в сети, не все в состоянии выстоять, так как уже ослабли от заражения.

Напомним, что группа австралийских ученых смогла создать в лаборатории Мельбурна смертельный коронавирус из Китая, это открытие позволит быстрее найти лекарство и вылечить симптомы, которые он вызывает.