RU  UA  EN

среда, 29 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 января

15:55
Энрике Иглесиас и Анна Курникова снова станут родителям - слухам нашлись подтверждения
15:02
Участница "Топ-модели по-украински" выступила на последнем показе Жана-Поля Готье - вот ее история
14:38
Популярный DJ и звезда клуба Ministry of Sound покончила с собой - что известно
14:14
Автор "Ведьмака" Анджей Сапковский поделился отношением к нашумевшему сериалу Netflix
14:02
В России губернатор устроил дикую акцию с людьми на площади: сеть взорвалась, видео
13:59
В Китае в рекордные сроки достроили больницу для зараженных коронавирусом: фото и видео
13:42
Бриллианты, евро и рубли: стало известно, что находилось в похищенной сумке MARUV
13:37
Ученые создали "копию" смертельного коронавируса из Китая: громкие подробности
13:18
73-летний Сильвестр Сталлоне перестал прятать седые волосы и бороду: мнения фанатов разделились
13:02
В сети отыскали самого борзого пса - он весит всего пару кг, но выглядит как первый пацан на районе
12:30
Победитель шоу "Голос країни" попал в ДТП, но так и не дождался полиции
12:14
Дочь Аллы Пугачевой сломала ногу и рассказала о предстоящих мучениях
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Огромные очереди и хаос: опубликовано новое видео из охваченного коронавирусом Китая

среда, 29 января 2020, 15:38
переглянути новину українською

В Китае продолжает происходить настоящий хаос на улицах крупных городов, вызванный распространением смертельного коронавируса. Так, в сети показали ситуацию, которая возникла в городе Ухань, где образовались километровые очереди в больницы.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в очереди стоят сотни, если не тысячи людей.

"Сегодняшняя очередь в больницу в Ухане. В ней, разумеется, стоят только те, кто может стоять. Прочих увозят", - говорится в подписи к видео.

Люди хотят как можно скорее попасть в больницу, чтобы исключить заражение смертельным коронавирусом. При этом, как отмечают в сети, не все в состоянии выстоять, так как уже ослабли от заражения.

Напомним, что группа австралийских ученых смогла создать в лаборатории Мельбурна смертельный коронавирус из Китая, это открытие позволит быстрее найти лекарство и вылечить симптомы, которые он вызывает.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: