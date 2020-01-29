Ученые создали "копию" смертельного коронавируса из Китая: громкие подробности

Группа австралийских ученых смогла создать в лаборатории Мельбурна смертельный коронавирус из Китая, это открытие позволит быстрее найти лекарство и вылечить симптомы, которые он вызывает.

Об этом сообщается в материале Reuters.

Образец искусственно созданной "копии" коронавируса передан во Всемирную организацию здоровья и разослан во все лаборатории, которые занимаются его изучением.

В данный момент ученые испытывают реакцию вируса на антитела, из которых может быть собрана будущая вакцина.

"Это значительный прорыв, поскольку он позволит провести точное исследование и диагностику коронавируса во всем мире", - сообщил член группы ученых, доктор Джулиан Дрюс.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что украинцев, которые находятся в Китае срочно доставят на родину на самолетах авиакомпании МАУ из-за распространения смертельного коронавируса. Также власти уведомили, что с 3 февраля Украина полностью закрывает авиасообщение с Китаем.