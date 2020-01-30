Поджог в Черновцах пьяным отцом 16-летней дочери: мать раскрыла жуткие детали, видео

Во время того, как 16-летнюю Анну из Черновцов собственный отец облил бензином и поджег, в доме также находились ее младшая сестра и старший брат.

Об этом рассказала мать пострадавшей в эфире программы "Говорит Украина".

По ее словам, трагедия произошла вечером. Когда она пришла домой, ее супруг спал. После того, как муж проснулся, он сразу попросил жену занести в комнату ведро для того, чтобы он мог в нем справить нужду.

"Он иногда так делал. Прямо на кухне. Я ему сказала, что в доме маленький ребенок и попросила выйти на улицу. Он начал меня бить и мочиться прямо на пол. Я начала его выгонять из кухни, а он меня бил. Старшая дочь увидела и поймала его за руку. Просила маму не бить. Их разнял старший сын", – рассказала женщина.

По ее словам, он вышел из дома, а потом зашел уже с канистрой бензина.

"Он вылил ее на пол, а затем схватил Аню за руку так, что капли попали ей на лицо. Бензин попал на горячий шпаргат, он загорелся. Затем вспыхнула Анина одежда и лицо", – рассказала мама девушки.

Как ранее сообщал "Апостроф", 16-летняя Аня из Черновцов призналась, что не желает пожизненного заключения для своего отца и не держит на него зла.