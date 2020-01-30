В СБУ и полиции отреагировали на скандал вокруг бордов "Россия" в Киеве

Вечером 29 января в некоторых районах Киева люди заметили бигборды про дружбу с Россией, которые якобы разместили по заказу бизнесмена Олега Катющенко, так как именно его имя и фамилия были размещены на бордах. В СБУ уже отреагировали на инцидент.

В комментарии "Апострофу" собеседник в СБУ заявил, что его ведомство "изучает" происшествие.

"Изучаем. Больше информации пока дать не могу", - отметил источник в СБУ.

Так, скандальные бигборды были размещены на Позняках и на станции метро Житомирская. Неравнодушные граждане тут же сообщили в полицию, после чего на место прибыли патрульные.

В сети допустили, что такие действия могли быть направлены против бизнесмена, чтобы оклеветать его.

К слову, в тот же вечер в Киеве приступили к демонтажу скандальных бордов. В полиции также отметили, что начали устанавливать лица, причастные к их размещению.

Как сообщал "Апостроф", в 2018 году соцсети разгневало появление на улицах Запорожья бигбордов к 111-летию руководителя советской внешней разведки, генерала НКВД Павла Судоплатова.