RU  UA  EN

четверг, 30 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 января

13:25
Думаю о смерти: Оззи Осборн рассказал о состоянии после диагностики болезни Паркинсона
13:24
В Украине попытались дать "рекордную" взятку топ-чиновнику: данные о задержанных, фото и видео
13:16
В Кабмине анонсировали прорыв с вопросом "евроблях": что ждет владельцев
13:10
alyona alyona выпустила новый клип в стиле легендарной GTA Vice City (видео)
12:57
Лесе Никитюк удалось сфотографировать себя в бикини - теперь она раздает советы по "самафото"
12:40
В Киеве интересно наказали "героя парковки", отметившегося особой наглостью: фото
12:38
В СБУ и полиции отреагировали на скандал вокруг бордов "Россия" в Киеве
12:08
Дочь Билла Гейтса выходит замуж: кто станет зятем миллиардера
12:05
Это сигнал: сеть взорвало фото необычного дорожного "знака" для чиновников в Украине
12:02
Лукашенко купил для сына роскошный самолет: всплыли фото и громкие детали
11:58
Ученые впервые в истории получили самые детальные снимки поверхности Солнца
11:35
Будут большие аномалии: синоптик рассказал украинцам, чего ждать в феврале
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В СБУ и полиции отреагировали на скандал вокруг бордов "Россия" в Киеве

четверг, 30 января 2020, 12:38
переглянути новину українською

Вечером 29 января в некоторых районах Киева люди заметили бигборды про дружбу с Россией, которые якобы разместили по заказу бизнесмена Олега Катющенко, так как именно его имя и фамилия были размещены на бордах. В СБУ уже отреагировали на инцидент.

В комментарии "Апострофу" собеседник в СБУ заявил, что его ведомство "изучает" происшествие.

"Изучаем. Больше информации пока дать не могу", - отметил источник в СБУ.

Так, скандальные бигборды были размещены на Позняках и на станции метро Житомирская. Неравнодушные граждане тут же сообщили в полицию, после чего на место прибыли патрульные.

В сети допустили, что такие действия могли быть направлены против бизнесмена, чтобы оклеветать его.

К слову, в тот же вечер в Киеве приступили к демонтажу скандальных бордов. В полиции также отметили, что начали устанавливать лица, причастные к их размещению.

Как сообщал "Апостроф", в 2018 году соцсети разгневало появление на улицах Запорожья бигбордов к 111-летию руководителя советской внешней разведки, генерала НКВД Павла Судоплатова.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: