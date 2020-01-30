В Сумах произошло серьезное ДТП с маршруткой, много пострадавших

В Сумах ранним утром 30 января из-за непогоды произошло серьезное ДТП: здесь маршрутка въехала в столб, в результате чего пострадали 10 человек.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, авария произошла на перекрестке улиц Ремесленная и Курская.

"На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, проводится осмотр места аварии и документирования факта ДТП. По заключению предварительной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщили в полиции.

Напомним, что на площади Павловской в городе Харькове 35-летний водитель автомобиля BMW столкнулся с автомобилем Smart, а затем наехал на велосипедиста и два припаркованных автомобиля - Honda и Lexus.