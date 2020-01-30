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В Запорожье известному волонтеру сожгли авто, видео

четверг, 30 января 2020, 13:59
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В ночь на 30 января в Днепровском районе Запорожья неизвестные сожгли автомобиль Volkswagen В6, который принадлежал местному волонтеру Андрею Лукину.

Об этом сам пострадавший сообщил в социальной сети Facebook.

По словам Лукина, автомобиль он использовал для осуществления своей общественной деятельности. Волонтер не сомневается, что автомобиль подожгли.

"Сегодня ночью около 3:30 , пока еще неизвестные негодяи, лишили меня средства передвижения, на котором я осуществлял свою журналистскую и волонтерскую деятельность, и конечно же мешал кому то..." - написал Лукин.

Тем временем в пресс-службе ГСЧС отмечают, что автомобиль находился на улице Штурмовой. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 4:17.

Напомним, что 30 января во Львове неизвестный мужчина поджег авто журналистов по улице Куйбийовича, 39.

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