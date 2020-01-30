Во Львове посреди ночи сожгли авто журналистов: громкие детали и фото

30 января в 00:00 по улице Куйбийовича, 39 во Львове неизвестный мужчина поджег авто журналистов.

Об этом на Facebook-странице сообщил Игорь Зинкевич.

Неизвестный мужчина в куртке с капюшоном, который закрывал лицо, положил под щитки на лобовое стекло авто пакет с неизвестным горючим веществом и поджег его. По крайней мере, так утверждает сосед владельцев авто. Автомобиль получил значительные повреждения передней части кузова.

Mitsubishi Colt принадлежал львовской журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук и ее мужу Василию, который тоже работает в СМИ.

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Как информировал "Апостроф" ранее, 25 октября 2019 в городе Черноморск, Одесской области, неизвестный облил бензином и поджег автомобиль одного из руководителей местного таможенного поста , Вячеслава Харченко.