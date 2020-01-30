RU  UA  EN

четверг, 30 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 января

08:33
Археологи обнаружили неожиданную находку на дне реки в Польше
08:16
Как боевики торгуют людьми на Донбассе: экс-пленник ДНР раскрыл подробности
07:46
Во Львове посреди ночи сожгли авто журналистов: громкие детали и фото
07:22
Готовим дома традиционный мисо-суп: пошаговый рецепт и секреты восточной кухни
07:19
СБУ, не спи! История с бордами "Россия" в Киеве получила продолжение, сеть взорвалась
06:47
Почему не в Донецке? Скандальную Штепу жестко поставили на место в Киеве, видео
06:30
Гороскоп на 30 января: Весы будут чувствовать недомогание, а Рыб ждут трудности
06:20
Дожди и мокрый снег не отступают: прогноз погоды в Украине на 30 января
04:10
Пришлось вызывать "копов": в Запорожье отец "потерял" дочь в маршрутке, фото
03:27
Археологи обнаружили уникальные находки, созданные людьми более 10 тысяч лет назад: фото
02:05
Когда будут магнитные бури в феврале: названы опасные даты
00:42
По Киеву развесили пророссийские бигборды: опубликованы фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Во Львове посреди ночи сожгли авто журналистов: громкие детали и фото

четверг, 30 января 2020, 07:46
переглянути новину українською

30 января в 00:00 по улице Куйбийовича, 39 во Львове неизвестный мужчина поджег авто журналистов.

Об этом на Facebook-странице сообщил Игорь Зинкевич.

Неизвестный мужчина в куртке с капюшоном, который закрывал лицо, положил под щитки на лобовое стекло авто пакет с неизвестным горючим веществом и поджег его. По крайней мере, так утверждает сосед владельцев авто. Автомобиль получил значительные повреждения передней части кузова.

Mitsubishi Colt принадлежал львовской журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук и ее мужу Василию, который тоже работает в СМИ.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как информировал "Апостроф" ранее, 25 октября 2019 в городе Черноморск, Одесской области, неизвестный облил бензином и поджег автомобиль одного из руководителей местного таможенного поста , Вячеслава Харченко.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: