В Киеве пьяные подростки средь бела дня жестоко избили охранника ТЦ: фото нападавших

В Киеве около одного из торгово-развлекательных центров на улице Борщаговской группа подростков избила его охранника. На мужчину они напали с кастетом.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева, нападавшие после потасовки сбежали, но полицейские смогли их задержать. Выяснилось, все они были в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший рассказал, что группа из троих молодых людей пыталась сломать забор. Мужчина сделал хулиганам замечание, после чего они несколько раз ударили его кастетом и сбежали.

Задержать хулиганов удалось неподалеку от места происшествия. Увидев патрульную машину, они попытались сбежать, но в итоге были остановлены.

У 16-летнего нападавшего полиция изъяла кастет.

Напомним, что 20 января в вагоне поезда "Киев-Ивано-Франковск" четверо мужчин избили 50-летнего проводника.

Также "Апостроф" сообщал, что 17 января в 23:00 на станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве 44-летний мужчина напал на полицейского.