Вернулась из Китая: в Ровно госпитализировали девушку с подозрением на коронавирус

В Ровно в инфекционный бокс положили 22-летнюю девушку, которая вернулась из Китая. У нее подозрение на заражение коронавирусом.

Известно, что девушка сама обратилась к медикам после того, как у нее повысилась температура, появились насморк и кашель. В больнице она рассказала, что на днях вернулась из Китая.

Так как в Украине нет теста на коронавирус, врачи решили пойти методом исключения и взяли анализы на грипп и ОРВИ. После того, как придут результаты, девушку выпишут, так как она уже чувствует себя лучше.

Напомним, что еще один подобный случай зафиксировали во Львове. Здесь в больницу доставили 40-летнего мужчину, который находился на отдыхе в Китае и вернулся оттуда на днях. По мнению враче, вероятность коронавируса у него невысокая.