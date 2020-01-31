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Вернулась из Китая: в Ровно госпитализировали девушку с подозрением на коронавирус

пятница, 31 января 2020, 18:29
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В Ровно в инфекционный бокс положили 22-летнюю девушку, которая вернулась из Китая. У нее подозрение на заражение коронавирусом.

Известно, что девушка сама обратилась к медикам после того, как у нее повысилась температура, появились насморк и кашель. В больнице она рассказала, что на днях вернулась из Китая.

Так как в Украине нет теста на коронавирус, врачи решили пойти методом исключения и взяли анализы на грипп и ОРВИ. После того, как придут результаты, девушку выпишут, так как она уже чувствует себя лучше.

Напомним, что еще один подобный случай зафиксировали во Львове. Здесь в больницу доставили 40-летнего мужчину, который находился на отдыхе в Китае и вернулся оттуда на днях. По мнению враче, вероятность коронавируса у него невысокая.

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