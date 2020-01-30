Коронавирус охватил весь Китай, люди в отчаянии: страшные данные о жертвах и фото

Опасный для жизни коронавирус охватил всю территорию Китая - на днях случаи заболевания зарегистрировали даже в Тибете.

Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

На материковом Китае уже зафиксировано 7771 случай заболевания атипичной пневмонией. О 10 случаев заболевания сообщили в Гонконге, еще 7 зафиксировали в Макао, на Тайване известно о 8 инфицированных жителях. 170 больных спасти не удалось.

В других азиатских странах коронавирусом заболел 71 человек, в Европе известно 8 случаев инфицирования, в Северной Америке сейчас тоже 8 больных, в Австралии и других регионах мира - 10 человек, страдающих атипичной пневмонией.

Среди китайцев распространяется паника. В общественные места все больше людей выходит с пластиковыми пакетами или бутылками на головах. Горожане верят, что это поможет не заразиться смертельной болезнью.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в Китае люди пытаются бежать из зараженных вирусом зон альтернативными способами, ведь все дороги закрыты и охраняются военными.