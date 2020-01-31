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Находится в специальном боксе: появились данные о новом случае возможного заражения коронавирусом в Украине

пятница, 31 января 2020, 17:49
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Во Львовскую областную инфекционную больницу доставили уже второго человека с подозрением на заражение смертельным коронавирусом. Недавно сюда доставили 19-летнего студента по этой же причине.

Вторым вероятным больным оказался 40-летний мужчина, который летал в Китай отдыхать на остров Хайнань. После сообщения о распространении смертельного вируса он решил прекратить отпуск и вернулся домой во Львов.

Как пишут местные СМИ, больные имеют симптомы респираторных заболеваний и их содержат в специальном боксе.

Врачи говорят, что состояние мужчин стабильное, но пока врачи не могут ни подтвердить, ни опровергнуть свои подозрения.

Напомним, что в обед 30 января в Украину прибыл первый самолет с украинскими туристами, которых эвакуировали из Китая из-за распространения смертельного коронавируса.

Также "Апостроф" сообщал, что по данным на пятницу, 31 января, в Китае, где впервые зафиксировали смертельно опасный коронавирус, от которого уже погибли 213 человек, находятся 93 украинца.

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