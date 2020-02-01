RU  UA  EN

суббота, 1 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

1 февраля

14:00
Убийство Окуевой: полиция раскрыла важные данные о задержанном россиянине
13:50
Певица МакSим берет паузу в карьере из-за проблем со здоровьем
13:45
Сказочный Евгений: в сети волна гнева из-за совета "слуги народа" пенсионерке, которой нечем платить за газ
13:22
В Украине провели испытания нового корабля-разведчика: фото
12:46
США ликвидировали одного из главарей Аль-Каиды: фото
12:37
В сети появился первый трейлер фильма "Форсаж-9" с Вином Дизелем: видео
12:27
В Черновцах произошла новая неприятность с девушкой, которую поджег отец: видео
11:37
В ВСУ выявили "оборотней в погонах": в сети рассказали про обыски и назвали фамилии
11:26
Женщина с двумя детьми всегда права: Тищенко решил вмешаться в скандал вокруг развода Остапчука
11:02
Народное средство от коронавируса: в сети появилась забавная украинская фотожаба
10:59
Под Одессой одиозная чиновница устроила "имперскую" вечеринку: опубликовано видео
10:34
Праздник закончился: стало известно о печальном событии в жизни Богдана
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Убийство Окуевой: полиция раскрыла важные данные о задержанном россиянине

суббота, 01 февраля 2020, 14:00
переглянути новину українською

В полиции раскрыли данные об уроженце РФ Игоре Редькине, которого подозревают в убийстве военной Амины Окуевой. По данным правоохранителей, мужчина организовал преступную группу, на счету которой три убийства.

Как сообщили в Национальной полиции, Редькину инкриминируют еще одно уголовное преступление - подделку документов и незаконное получение гражданства Украины.

По данным следствия, его группировка совершила убийство директора "Капарол Украина", директора управления рекламы КП "Киевский метрополитен", а также Амины Окуевой.

У задержанного есть паспорт гражданина Украины, однако в полиции подробно исследовали процедуру получения гражданства. Выяснилось, что документ он получил на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины" в марте 2014 года в Луганской области. Так как тот населенный пункт меньше чем через месяц был захвачен боевиками, справка не соответствует нормам действующего законодательства.

Как сообщал "Апостроф" ранее, муж Амины Окуевой, который был вместе с ней в автомобиле в день, когда на них покушались, прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве жены. Осмаев отметил, что никогда не знал подозреваемого, а также других членов группы.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: