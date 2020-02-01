Убийство Окуевой: полиция раскрыла важные данные о задержанном россиянине

В полиции раскрыли данные об уроженце РФ Игоре Редькине, которого подозревают в убийстве военной Амины Окуевой. По данным правоохранителей, мужчина организовал преступную группу, на счету которой три убийства.

Как сообщили в Национальной полиции, Редькину инкриминируют еще одно уголовное преступление - подделку документов и незаконное получение гражданства Украины.

По данным следствия, его группировка совершила убийство директора "Капарол Украина", директора управления рекламы КП "Киевский метрополитен", а также Амины Окуевой.

У задержанного есть паспорт гражданина Украины, однако в полиции подробно исследовали процедуру получения гражданства. Выяснилось, что документ он получил на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины" в марте 2014 года в Луганской области. Так как тот населенный пункт меньше чем через месяц был захвачен боевиками, справка не соответствует нормам действующего законодательства.

Как сообщал "Апостроф" ранее, муж Амины Окуевой, который был вместе с ней в автомобиле в день, когда на них покушались, прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве жены. Осмаев отметил, что никогда не знал подозреваемого, а также других членов группы.