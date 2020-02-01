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В Киеве такси с пассажиром попало в крупное ДТП: опубликованы фото

суббота, 01 февраля 2020, 15:50
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В ночь на 1 февраля в Киеве произошла серьезная авария с участием трех автомобилей. Среди ее участников была машина такси с пассажиром.

Как сообщает городское сообщество "Киев оперативный", масштабное ДТП произошло на улице Ильенко. Здесь столкнулись Volkswagen, Renault и Geely.

"Предварительно, водитель Volkswagen (JBB6355) на большой скорости въехал в Renault. После столкновения Volkswagen влетел в еще одну машину - Geely. Госпитализированы были водителя Renault и пассажир такси, который ехал в Geely", - говорится в сообщении.

Правоохранители начали выяснять детали масштабной аварии, которая завершилась тяжелыми последствиями.

Также в паблике опубликовали фотографии с места событий. По ним видно, что автомобили получили серьезные повреждения.

Напомним, что в Киеве водитель автомобиля устроил жесткое ДТП на Березняках и скрылся с места аварии.

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