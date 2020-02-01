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В ВСУ выявили "оборотней в погонах": в сети рассказали про обыски и назвали фамилии

суббота, 01 февраля 2020, 11:37
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На прошлой неделе СБУ провела обыски на территории 146 отдельного ремонтно-восстановительного полка (в/ч А2562). Следователи ведомства считают, что руководство части списывало имущество, после чего незаконно продавало его через львовских бизнесменов.

Как сообщает Telegram-канал "НачШтабу", данная схема действовала на протяжении многих лет.

Интересно, что в махинациях были замешаны все руководители полка. Также приведены фамилии подозреваемых: командир части – полковник Бухер, начальник бронетанковой службы – капитан Гребенюк, помощник командира по правовой работе – лейтенант юстиции Мац, заместитель по вооружению – подполковник Бойко и кадровик – прапорщик Грушанский.

В СБУ о данной схеме узнали еще летом прошлого года, но все это время следователи дожидались удобного случая для задержания.

В ведомстве пока официально информацию не комментировали.

Напомним, что силовики провели обыск у ветерана АТО Дмитрия Дыма, который является свидетелем по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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