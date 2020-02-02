В Виннице вор с веником украл мощи святого Николая: фото

31 января в Виннице мужчина украл из Крестовоздвиженского храма мощи Святого Николая. В полиции уже начали поиски злоумышленника.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции в Винницкой области, кража произошла в период времени с 13:44 до 15:00.

Судя по опубликованным фотографиям, в руках мужчина нес веник. Также у него был синий пакет, в который, судя по всему, он сложил украденные мощи.

Полиция просит неравнодушных граждан сообщить какую-либо информацию об указанном злоумышленнике. Также правоохранители гарантируют конфиденциальность тому, кто сообщит данные о воришке.

Напомним, что сотрудники полиции задержали в Киеве женщину, которая подозревается в совершении многочисленных краж, в том числе из общежитий и детского сада.