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В Запорожье пенсионерка поплатилась жизнью за попытку перебежать дорогу: печальное видео

воскресенье, 02 февраля 2020, 08:23
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В Запорожье пенсионерка погибла на дороге, попытавшись перебежать ее перед авто.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Это Запорожье".

"Вот чем заканчивается перебегание дороги в неположенном месте! На ул. Базарной бабуля так глупо лишилась жизни, а ведь подземный переход в 10 метрах!" - сказано в сообщении.

На кадрах зафиксировано тело женщины на дороге, накрытое тканью. Рядом стоит авто полиции.

Как сообщал "Апостроф", 1 февраля в Киеве произошла серьезная авария с участием трех автомобилей. Среди ее участников была машина такси с пассажиром.

31 января в Днепре легковушка протаранила машину скорой помощи. Водитель и медик отделались ушибами, а 30-летний водитель легкового автомобиля травмировал ногу.

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