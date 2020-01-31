Автомобиль скорой перевернулся на бок: в Днепре произошло жесткое ДТП с пострадавшими, фото и видео

В Днепре 31 января случилась серьезная авария: здесь легковушка протаранила машину скорой помощи.

Судя по опубликованным кадрам в сети, медицинская карета от удара перевернулась и упала на трамвайные рельсы.

Примечательно, что совсем незадолго до аварии в этом автомобиле скорой помощи везли бойцов с передовой в военный госпиталь. Перед тем как попасть в ДТП, медики возвращались на подстанцию.

По предварительной информации, водитель и медик отделались ушибами, а 30-летний водитель легкового автомобиля травмировал ногу.

В полиции начали расследование серьезной аварии.

Как пишет ресурс "Информатор", санитарный автомобиль марки Citroen три года назад купили за 2 миллиона гривен. В нем установили современное медицинское оборудование, которое восстановлению не подлежит.

Напомним, что При въезде в Днепр из-за масштабной аварии образовалась пробка длиной в километров.

Также недавно в Днепре произошла авария на пешеходном переходе – девушку сбил автомобиль.