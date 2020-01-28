RU  UA  EN

вторник, 28 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.40
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Мнение

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Михаил Жирохов о провокации боевиков возле Петровского

Михаил Жирохов, военный обозреватель, специально для "Апострофа" вторник, 28 января 2020, 20:39
читати статтю українською
Михаил Жирохов о провокации боевиков возле Петровского Фото: Getty images

В понедельник, 26 января, вооруженные формирования боевиков ДНР зашли на бывшие позиции украинских войск в зоне разведения у Петровского и устроили обстрелы своих позиций. Как сообщили в штабе Операции объединенных сил, эта показуху устроили для камер наблюдения ОБСЕ.

Военный обозреватель Михаил Жирохов считает, что российские "прокси" не ушли из зоны разведения, а остались там, и теперь контролируют господствующие высоты и имеют возможность для наступления на позиции сил ООС. Такое мнение Жирохов выразил "Апострофу".

Я не верю, чтобы боевики занимались обстрелом своих сил из бывших украинских позиций в зоне разведения №3 - Петровское и Викторовка, потому что у них нет нужды для формирования имиджа. Входя в зону разведения ради таких провокаций, боевики подвергали бы себя большой опасности нарваться на мины или попасть под минометный обстрел. Считаю, что боевики просто заняли позиции, которые были оставлены нами в ноябре. Наши же формулируют официальную версию по принципу "как бы чего не случилось". Если ситуация будет ухудшаться, будут другие заявления. Если ситуация пойдет на спад, все останется на уровне одноразовой провокации. Есть политические решения по установлению мира, договоренности, о которых говорит президент Владимир Зеленский - и исходя из этого формулирует свои заявления руководство ООС. Но игнорировать факт, который зафиксировали в ОБСЕ - невозможно. Большой плюс в том, что мы впервые официально признали захват наших позиций.

Пункта об отводе войск нет в Минских соглашениях. Это исключительно инициатива Путина еще в 2016 году, которую тогда формально поддержал Порошенко. Из Петровского демонстративно вывели войска, но через три дня вернули на место. Новому украинскому президенту Путин "надул в уши", что это будет очень хорошая миротворческая инициатива, и Зеленский на это купился.

Читайте также: Россия меняет общую картину: озвучен тревожный прогноз по "перемирию" на Донбассе

Сейчас министр обороны получил картину реальных дел на фронте, в обществе царят общие негативные настроения, а украинские войска понесли огромные для позиционной войны потери - погибли 11 военнослужащих за 20 с лишним дней. От всего этого приходит понимание, что позиции надо менять, а миротворческие инициативы нашего президента не отвечают интересам Украины. Мы получили холодный душ, который старые новые лица в Генштабе приводит в чувство. Вспоминают, что отвода нет у Минских соглашениях, он не имеет гуманитарного значения - обстрелы жилых районов продолжаются. Поэтому начинают понимать, что отвод не имеет никакого смысла.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, какими будут позиции переговорщиков в Минском формате. Если Россия дожмет разведение на еще трех участках, для Украины это будет очень плохо. Сейчас планируется отвод в трех точках со стороны Украины и шести со стороны ОРДЛО. Согласована лишь одна - на направлении КПП "Гнутово". Это на Приазовье. Фактически это открывает наступление на Мариуполь, но в стратегическом плане это направление имеет минимальное значение - там степная зона и очень мало населенных пунктов.

Что касается решения развести войска на трех предыдущих участках - оно было неверным. Сейчас боевики находятся в Станице Луганской под видом представителей Общего центра по контролю и координации. В поселке Орехово на подступах к Золотому-4 боевики устраивают провокации с обстрелами мирных жителей.

Читайте также: Боевики устроили подлые провокации против ВСУ на Донбассе: трагическая новость с фронта

Между Викторовкой и Петровским находятся так называемые "господствующие высоты", которые в степном районе очень важны. Мы их контролировали и от них отошли, таким образом потеряв критически важный для степной зоны огневой контроль на 10 км фронта. Сейчас наши военные стоят в низине. Таким образом, создается очень неудачная обстановка - даже передвижение врага мы не можем видеть из-за потери наблюдательных пунктов.

Вообще, в ОРДЛО сейчас готовы к локальному наступлению в одном из мест на линии разграничения. Для глобального у них нет ни сил, ни средств. Петровское и Викторовка - это танкоопасные направление, но есть некоторые моменты. Зная, что боевики могут начать наступление, наши военные делали минные поля - там минами территория просто усеяна. Поэтому если в ОРДЛО решат начать наступление, то потери будут большими.

загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс рассказал Апострофу о некоторых особенностях расследования сбитого самолета МАУ

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

О том, почему ситуация с гибелью PS752 будет резонировать с катастрофой МН17 2014 года, а также о том, почему руководство Ирана уже сейчас ведет себя так, как Кремль

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Апостроф собрал главное о трагедии самолета Боинг, выполнявшего рейс Тегеран-Киев

Новости

28 января

19:00
И зимой, и летом: 12 вещей на каждый день, которые не выходят из моды
18:48
На Евровидении-2020 распределили страны по полуфиналам - в каком из них выступит Украина
18:22
Актриса назвала погибшего Коби Брайанта насильником - теперь соцсети ругают ее и движение MeToo
17:47
Ксения Мишина показала своего сына-стилягу - фанаты обсуждают сходство мальчика с мамой
16:58
Стивен Кинг заявил, что Оскар "сфальсифицирован" в пользу белых мужчин
16:40
Жена MONATIK’а показала неизвестного ранее члена семьи - кому-то милаха даже привидилась куклой
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
В Борисполе встретили узников России
Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: