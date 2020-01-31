Коронавирус "завоевывает" новые страны: свежие данные о жертвах и вакцине

По данным на пятницу, 31 января, смертельно опасный коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, успел охватить всю страну и унес жизни 213 человек. Также случаи заражения уже зафиксированы в 18 странах мира, помимо КНР.

"Апостроф" собрал последние данные о том, как справляются с вирусом в других странах, а также узнал, когда же планируется выпуск вакцины против этого опасного недуга.

Россия

Правительство России, где выявили двух человек, зараженных китайским коронавирусом, решило закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке для борьбы с распространением коронавируса.

Помимо этого, из-за явного риска распространения коронавируса компания "Макдоналдс" решила отменить акцию, которая была запланирована на пятницу, 31 января в ее ресторане на Пушкинской, в Москве. Она была приурочена к 30-летию с момента открытия первого ресторана сети в России.

Германия

В немецкой Баварии был подтвержден первый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV у ребенка, который стал в общей сложности шестым случаем заражения смертельно опасной болезнью в стране.

"Согласно с данным Государственного управления здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (LGL), еще один случай коронавируса в Баварии был подтвержден в полдень. Это ребенок мужчины из района Траунштайн, у которого ранее был положительный результат на коронавирус", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения ФРГ.

Сам мужчина, работник компании Webasto ранее контактировал с инфицированной коронавирусом гражданкой Китая.

Польша

Как заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, около 500 человек наблюдают польские медики в связи с возможностью инфицирования коронавирусом.

Швеция

У 20-летней девушки зафиксировали коронавирус в пятницу, 31 января, и в Швеции. Она после возвращения из Китая почувствовала себя плохо и обратилась за помощью, врачи подтвердили опасный диагноз.

"Пациент - женщина, которая посещала город Ухань. Должно быть, у нее появились симптомы после возвращения домой, и она сама обратилась за помощью", - отметили в управлении здравоохранения.

США и другие

В Токио уже вылетели два самолета, после чего пассажиров отправили в больницы для проверки. Как сообщают японские СМИ, у трех из них был обнаружен вирус.

Около 200 американцев были вывезены из Уханя в США, где их проверяют на наличие инфекции на одной из авиабаз в Калифорнии.

Рейсы с находившимися в Ухани гражданами Британии и Южной Кореи задерживаются, поскольку китайские власти пока не выдали всем желающим разрешение покинуть страну.

Британские власти сообщили, что все прибывшие будут помещены в карантин на две недели.

Австралия в качестве карантинной зоны выбрала остров Рождества, который находится на расстоянии 2 тыс. километров от страны.

Украина

Во Львове госпитализировали уже второго человека с подозрением на заражение смертельным коронавирусом. Недавно сюда доставили 19-летнего студента по этой же причине. Последний возвращался домой из Китая, где учится, через Варшаву (Польша). Туда он прилетел на самолете, а во Львов ехал на автобусе.

Также с подозрением на коронавирус в Ровно в инфекционный бокс на карантин положили 22-летнюю девушку, которая вернулась из Китая. К медикам пациентка обратилась сама.

Надо сказать, что с каждой минутой коронавирус завоевывает новые горизонты. Проследить в реальном времени за тем, как в мире появляются новые случаи заболевания коронавирусом можно с помощью онлайн карты, опубликованной здесь.

Судя по карте, в лидерах по количеству случаев заражения – Китай, Тайланд и Сингапур.

По данным на 20.40 31 января

О вакцине

В Германии уточнили, что вакцина против коронавируса будет готова в течение нескольких месяцев. А пока ученым из китайского города Уси удалось разработать экспресс-тест для определения коронавируса.

Борьба с дезинформацией

Компании Facebook, Twitter и Google объявили о мерах по борьбе с дезинформацией о коронавирусе. В частности, Facebook будет отправлять уведомление людям, которые уже поделились или пытаются поделиться ложной информацией об смертельно опасной болезни.

Подробнее о том, как живется в Китае, зараженном смертельно опасным коронавирусом, читайте в интервью местного жителя "Апострофу": Власти Китая поняли проблему коронавируса слишком поздно, он становится очень опасным - житель Сианя.