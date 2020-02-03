Появились печальные данные о судьбе экстремалов, сорвавшихся в шахту под Днепром

В понедельник, 3 февраля, под Днепром, в Кривом Роге, из заброшенной шахты достали тела двух экстремалов, которые забрались туда, чтобы снять видео и сорвались с высоты 550 метров.

Об этом сообщает "Первый городской".

Изначально снять видео в шахте планировали пятеро мужчин. Двое из них во время спуска сорвались с высоты. Их тела подняли с горизонта 550 метров около 6 утра. На месте работала группа горноспасателей.

Одному из погибших было 36 лет, возраст второго – около 30-35. Остальные трое человек не пострадали.

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