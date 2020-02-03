СБУ поймала опасного боевика ДНР, сбежавшего на заработки в Россию: фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Донбассе бывшего боевика так называемой ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники отметили, что мужчина уже 6 лет находился в общегосударственном розыске. Он гражданин Украины и житель Славянска, который добровольно вступил в ряды так называемой "славянской бригады народной милиции ДНР". Там мужчина занимал "должность" заместителя командира одного из взводов боевиков.

Известно, что в составе бандформирования "Тайфун" боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях под Шахтерском, Опытном, Спартаком и Новоазовском Донецкой области.

В 2016 году мужчина покинул ряды боевиков и уехал в РФ на заработки. В результате спецоперации СБУ злоумышленник был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на таможенном пункте пропуска "Меловое".

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. Задержанный дает показания об участии в составе организации боевиков.

Как сообщал "Апостроф", 1 февраля стало известно о смерти боевика Александра Руднева на Донбассе.