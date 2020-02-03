В Киеве произошел серьезный пожар в электричке, фото

3 февраля в Святошинском районе Киева загорелась электричка, которая находилась на территории вагонного депо на улице Качалова.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве, пожар возник в 13:24, а уже в 13:56 его ликвидировали.

Для ликвидация возгорания на место прибыли 5 машин и 23 пожарных.

По предварительным данным, возгорание произошло в туалете промежуточного вагона с распространением огня на тамбур. Спасатели сперва обесточили поезд, после чего сразу приступили к тушению пожара.

Огнем были повреждены туалет, стены, потолок тамбура и вагона. Все сиденья остались целыми. Во время инцидента никто не пострадал.

Напомним, что в понедельник, 27 января, на Закарпатье на железнодорожном переезде поезд сбил автомобиль с тремя людьми в салоне.